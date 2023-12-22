RT в Telegram
Подпишись

В Петербурге вынесли приговор разбившему «Панцирь-С» о мост военному

Короткая ссылка
Санкт-Петербургский гарнизонный военный суд взыскал с военнослужащего почти 14 млн рублей за повреждение ЗРК «Панцирь-С» при проезде под мостом.
В Петербурге вынесли приговор разбившему «Панцирь-С» о мост военному
  • РИА Новости

Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.

«Гражданский иск Министерства обороны... суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — говорится в заявлении.

Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении.

Также в МО сообщили, что четыре украинских самолёта, а также ракета ATACMS и 259 беспилотников ВСУ были сбиты за минувшую неделю средствами российской противовоздушной обороны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить