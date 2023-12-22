В Петербурге вынесли приговор разбившему «Панцирь-С» о мост военному
- РИА Новости
Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов города.
«Гражданский иск Министерства обороны... суд удовлетворил полностью и взыскал с фигуранта 13 981 014 рублей 96 копеек», — говорится в заявлении.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении.
Также в МО сообщили, что четыре украинских самолёта, а также ракета ATACMS и 259 беспилотников ВСУ были сбиты за минувшую неделю средствами российской противовоздушной обороны.