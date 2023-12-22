Минобороны: на Купянском направлении уничтожены бронемашины с командирами ВСУ

В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении.

«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск «Запад», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что удар по технике с офицерами был нанесён расчётом «кочующего» миномёта. Российские военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию и ликвидировали цели.

В министерстве подчёркивают, что такого рода боевая работа на данном направлении осуществляется непрерывно и российские бойцы постоянно выявляют и уничтожают мелкие цели.

Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.