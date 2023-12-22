RT в Telegram
Подпишись

Минобороны: на Купянском направлении уничтожены бронемашины с командирами ВСУ

Короткая ссылка
В Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили два бронеавтомобиля с командным составом ВСУ на Купянском направлении.

«Было обнаружено передвижение двух машин с офицерским составом ВСУ. Для поражения целей были задействованы собственные огневые средства поражения разведывательного подразделения группировки войск «Запад», — говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что удар по технике с офицерами был нанесён расчётом «кочующего» миномёта. Российские военнослужащие оперативно прибыли на огневую позицию и ликвидировали цели.

В министерстве подчёркивают, что такого рода боевая работа на данном направлении осуществляется непрерывно и российские бойцы постоянно выявляют и уничтожают мелкие цели.

Ранее сообщалось, что расчёты реактивных систем залпового огня «Град» артиллерийских подразделений ВДВ сорвали ротацию ВСУ к северу от Артёмовска.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить