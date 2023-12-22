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МО: российские средства ПВО за неделю сбили четыре самолёта ВСУ

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RT
Четыре украинских самолёта, а также ракета ATACMS и 259 беспилотников ВСУ были сбиты за минувшую неделю средствами российской противовоздушной обороны. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
МО: российские средства ПВО за неделю сбили четыре самолёта ВСУ
  • РИА Новости

В сообщении отмечается, что речь идёт об одном Су-27, а также двух МиГ-29 и одном Су-25. Помимо этого, российские ПВО сбили три вертолёта: два Ми-24 и один Ми-8.

«Кроме того, перехвачены: оперативно-тактическая ракета ATACMS, 30 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS, «Ураган» и «Ольха», три управляемых авиационных бомбы JDAM, а также 259 беспилотных летательных аппаратов», — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее в Минобороны России заявили об уничтожении двух танков Leopard немецкого производства на Купянском направлении.

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