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В больнице в Пермском крае после пробы Манту умерла четырёхмесячная девочка

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В больнице Кудымкара Пермского края умерла четырёхмесячная девочка после пробы Манту.
В больнице в Пермском крае после пробы Манту умерла четырёхмесячная девочка
  • РИА Новости
  • © Ростислав Нетисов

Об этом пишет URA.RU.

Отмечается, что после пробы Манту у ребёнка поднялась температура, через несколько дней девочку госпитализировали.

«В больнице девочке становилось хуже, жаропонижающее не помогало, по телу ребёнка пошли пятна и стали синеть губы. Девочка начала задыхаться и умерла в больничной палате», — говорится в сообщении.

Ранее в Красносельском районе Санкт-Петербурга задохнулась во сне пятимесячная девочка.

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