Консультант по сну Мурадова: дети могут встречать Новый год с взрослыми с пяти лет

Консультант по сну, руководитель центра BabySleep, директор Международного центра обучения консультантов по сну BabySleepConsult Елена Мурадова рекомендовала родителям разрешать детям встречать Новый год с взрослыми с четырёх — пяти лет.

Главное — устроить хотя бы короткий дневной сон для ребёнка, чтобы он смог продержаться до полуночи, заявила эксперт в беседе с Life.ru.

Также она обратила внимание на то, что к концу каникул важно успеть вернуться к привычному распорядку дня. Учебная неделя не должна начинаться с недосыпа и усталости.

«Когда вы заметите, что он притих, стал немного заторможенным, перестал интересоваться происходящим вокруг, зевает или сидит, смотря в одну точку или повторяя одно и то же движение, уложите его. Можно заранее договориться, в какое время ребёнок или вся семья пойдёт спать», — заключила Мурадова.

Ранее детский нейропсихолог Кира Макарова заявила, что на враньё ребёнка нужно реагировать спокойно.