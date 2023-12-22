Ветеринар Яшин рассказал о подготовке питомца к пребыванию в зоогостинице

Заместитель начальника ГБУ «Мосветстанция» Юрий Яшин дал рекомендации владельцам домашних животных по пребыванию питомцев в зоогостинице.

«Для них большой стресс — остаться без хозяина даже на пару дней, особенно для собак. Они будут чувствовать сильное беспокойство», — заявил эксперт в беседе с сайтом «Москва 24».

По мнению специалиста, питомца необходимо постепенно подготовить к передержке у друзей или в зоогостинице.

«Например, можно заранее принести его в гостиницу на день или два, чтобы он привыкал к новому месту. Так, более долгое пребывание не принесёт много стресса», — сказал Яшин.

Вместе с этим он обратил внимание на то, что владелец обязательно должен предупредить сотрудников о состоянии здоровья питомца: наличии аллергии и хронических заболеваний.

«Также хозяин должен предоставить привычный для животного корм, рассчитанный на весь срок пребывания», — заключил эксперт.

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