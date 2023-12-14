Ветеринар Сиротина рассказала о способах защиты кошек от новогодних ёлок

Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок. В частности, она рекомендовала исключить самые опасные элементы декора, в том числе нейлоновые дождики и стеклянные украшения.

«Кошка может наесться дождиками и гирляндами, вызвав тем самым непроходимость. Это может привести к операции или вообще к летальному исходу. Так что такие декорации лучше вообще исключить. Если кошка привыкла гонять по полу в игре шарики, то для украшения ели лучше использовать пластиковые шарики и игрушки», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, под саму ёлку лучше постелить что-нибудь мягкое, чтобы игрушки не разбились.

Также желательно укрепить ель для большей устойчивости.

«Нужно выявить, какие запахи могут быть неприятны кошке. Это могут быть цитрусы, тогда под ёлку нужно положить побольше апельсиновых или грейпфрутовых корок», — добавила Сиротина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков дал рекомендации, как выбрать безопасную для питомцев ёлку.