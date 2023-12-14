RT в Telegram
Подпишись

Ветеринар Сиротина рассказала о способах защиты кошек от новогодних ёлок

Короткая ссылка
Ветеринарный врач, фелинолог, зоопсихолог Ангелина Сиротина рассказала, как защитить кошек от новогодних ёлок. В частности, она рекомендовала исключить самые опасные элементы декора, в том числе нейлоновые дождики и стеклянные украшения.
Ветеринар Сиротина рассказала о способах защиты кошек от новогодних ёлок
  • Gettyimages.ru

«Кошка может наесться дождиками и гирляндами, вызвав тем самым непроходимость. Это может привести к операции или вообще к летальному исходу. Так что такие декорации лучше вообще исключить. Если кошка привыкла гонять по полу в игре шарики, то для украшения ели лучше использовать пластиковые шарики и игрушки», — заявила эксперт в беседе с «Радио 1».

По её словам, под саму ёлку лучше постелить что-нибудь мягкое, чтобы игрушки не разбились.

Также желательно укрепить ель для большей устойчивости.

«Нужно выявить, какие запахи могут быть неприятны кошке. Это могут быть цитрусы, тогда под ёлку нужно положить побольше апельсиновых или грейпфрутовых корок», — добавила Сиротина.

Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Юрий Мануков дал рекомендации, как выбрать безопасную для питомцев ёлку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить