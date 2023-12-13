Биолог Мануков дал советы по выбору безопасной для питомцев ёлки
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«Если дома есть животные, лучше выбрать искусственную ёлку. Она менее травматична и безопасна для них», — заявил эксперт в беседе с газетой «Известия».
Также он посоветовал отказаться от стеклянных, мерцающих, блестящих игрушек. Лучше выбрать пластиковые, деревянные, бумажные, матерчатые или плетёные.
«Необходимо отказаться от фруктов и конфет, которыми иногда украшают ёлку. Если вы хотите использовать фрукты, берите цитрусовые: апельсины, мандарины или лимоны, потому что их запах отпугивает кошек и собак», — добавил Мануков.
Ранее эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал рекомендации по выбору искусственной ёлки.