Специалист Васильев рассказал об особенностях покупки искусственной ёлки

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Фёдор Васильев дал рекомендации по выбору искусственной ёлки.

«По моему мнению, оптимальные параметры напольной ели: 1,5—1,8 м в высоту и до 100 см в ширину, а настольной 15—60 см в высоту и до 60 см в ширину. Ширина измеряется по нижнему ярусу», — сказал специалист в беседе с газетой «Известия».

Кроме того, Васильев отметил, что самое главное в ёлке — это её иголки.

«Рекомендую выбирать хвою из тонко нарезанной ПВХ-пленки, так как она наиболее приятная на ощупь и на вид. Хвоя из лески тоже смотрится неплохо, но сильно топорщится и скорее напоминает ёршик для мытья посуды, чем благородное новогоднее дерево», — заключил эксперт.

Ранее профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин дал советы в беседе с RT, как правильно выбрать качественную новогоднюю гирлянду.