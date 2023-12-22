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Предполагаемого поджигателя двери Музея истории СВО задержали в Саратове

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Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали 21-летнего жителя Самарской области, которого подозревают в совершении теракта в центре города. Как сообщает ТАСС, речь идёт о поджоге двери Музея истории СВО.
Предполагаемого поджигателя двери Музея истории СВО задержали в Саратове
  • РИА Новости

В региональном главке МВД рассказали, что о произошедшем в полицию сообщил очевидец. Он рассказал о возгорании входной двери здания на улице Московской. При этом в ведомстве не уточнили, о каком именно здании идёт речь.

«Сотрудники полиции в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий доставили в отдел полиции по подозрению в совершении данного правонарушения 21-летнего жителя Самарской области», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй о террористическом акте. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным агентства, подозреваемый поджёг дверь Музея истории СВО, который открылся в центре Саратова в июле 2023 года. Учреждение является филиалом исторического парка «Россия — моя страна».

Ранее сообщалось о задержании подростков, которых подозревают в поджоге релейного шкафа в Московской области.

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