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Суд утвердил штраф 2 млн рублей для TikTok за пропаганду ЛГБТ

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Таганский суд Москвы утвердил назначенный TikTok в августе штраф 2 млн рублей за неудаление видео с ЛГБТ*-тематикой.
Суд утвердил штраф 2 млн рублей для TikTok за пропаганду ЛГБТ
  • Gettyimages.ru
  • © Jaap Arriens / NurPhoto

Об этом РИА Новости рассказала пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«Таганский суд Москвы отклонил жалобу TikTok Pte. Ltd.», — сказала собеседница агентства.

Ранее Таганский суд Москвы назначил компании Google третий оборотный штраф на сумму 4,6 млрд рублей. Судья постановил оштрафовать компанию в связи с повторным отказом удалить из YouTube недостоверную информацию о спецоперации, экстремистский контент и распространение ЛГБТ*-пропаганды.

* ЛГБТ — организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Верховного суда от 30.11.2023.

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