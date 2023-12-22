Совфед продлил возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

Сенаторы Совета Федерации продлили до конца 2024 года возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО.

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эта мера распространяется на участников СВО и членов их семей, взявших потребительские кредиты и займы, в том числе по ипотеке и кредитным картам до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Ранее Государственная дума России продлила в третьем, окончательном чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам специальной военной операции и членам их семей до конца 2024 года.