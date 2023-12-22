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Совфед продлил возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО

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Сенаторы Совета Федерации продлили до конца 2024 года возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО.
Совфед продлил возможность оформить кредитные каникулы участникам СВО
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что эта мера распространяется на участников СВО и членов их семей, взявших потребительские кредиты и займы, в том числе по ипотеке и кредитным картам до мобилизации или начала участия в спецоперации.

Ранее Государственная дума России продлила в третьем, окончательном чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам специальной военной операции и членам их семей до конца 2024 года.

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