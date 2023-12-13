ГД продлила на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами

Государственная дума России продлила в третьем, окончательном чтении возможность оформить кредитные каникулы участникам специальной военной операции и членам их семей до конца 2024 года.

Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.

Отмечается, что в настоящий момент бойцы спецоперации могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, оформленным до мобилизации или начала участия в СВО.

В июле сообщалось, что в рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе спецоперации бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.