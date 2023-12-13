ГД продлила на 2024 год право участников СВО обратиться за кредитными каникулами
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Об этом сообщает пресс-служба Госдумы.
Отмечается, что в настоящий момент бойцы спецоперации могут получить кредитные каникулы по всем потребительским кредитам и займам, оформленным до мобилизации или начала участия в СВО.
В июле сообщалось, что в рамках программы социальной поддержки семей погибших в ходе спецоперации бойцов было списано более 4 тыс. кредитов на сумму свыше 1,6 млрд рублей.