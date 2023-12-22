Собянин поздравил работников столичного ТЭК с профессиональным праздником

Мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях поздравил работников столичного топливно-энергетического комплекса с профессиональным праздником — Днём энергетика, который отмечается 22 декабря.

Об этом сообщает НСН.

В своём Telegram-канале мэр отметил, что в Москве в отрасли трудятся свыше 120 тыс. специалистов.

По его словам, за последние десять лет столица стала вдвое ярче. Только в 2023 году подключили к общим сетям или обеспечили дополнительной мощностью более 1,3 тыс. объектов.

Наряду с этим Собянин подчеркнул, что Москва является лидером в Европе по развитию и использованию электротранспорта, а также «городом № 1» по количеству электробусов.

Накануне стало известно, что в Троицком и Новомосковском административных округах — в Троицке и Щербинке — на маршруты вышли новые электробусы.