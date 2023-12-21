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В ТиНАО Москвы на маршруты вышли новые электробусы

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В Троицком и Новомосковском административных округах — в Троицке и в Щербинке — 21 декабря на маршруты вышли новые электробусы.

Первый маршрут, №301, соединяет центр Троицка, микрорайоны В и Солнечный с Производственной улицей, передаёт НТВ.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, пассажиры совершают на нём около 30 тыс. поездок в месяц.

Второй маршрут — №925 в Щербинке — представляет собой объединённые маршруты №№ 308, 525 и 898к и связывает станции МЦД «Остафьево» и «Щербинка» с улицей Барышевская Роща.

На обоих маршрутах будет работать по пять электробусов.

Ранее НСН со ссылкой на словам мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что подвижной состав Московского метрополитена обновят, закупив ещё 500 новых вагонов в 2024—2025 годах.

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