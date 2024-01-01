Россиян предупредили об активизации мошенников в новогодние праздники

Эксперт в области информационной безопасности Александр Власов и директор по развитию направления кибербезопасности EdgeЦентр Артём Избаенков в беседе с RT рассказали о наиболее распространённых мошеннических схемах в новогодние праздники.

По словам Власова, в первую очередь в праздники всегда используются схемы, связанные с продажей товаров по выгодной цене.

«Только у нас и только сегодня — давят на жадность, просят перечислить деньги, а на самом деле это подменные сайты», — объяснил специалист.

Кроме того, по его прогнозу, в этот период россиянам продолжат звонить мошенники якобы из банков, налоговой и других «организаций».

Собеседник RT предупредил, что обычно после Нового года люди находятся в расслабленном состоянии, поэтому преступники активизируются.

«По этой причине будут чаще звонить якобы из банков, полиции, просить пин-коды, смс-коды и так далее», — рассказал он.

По мнению Избаенкова, в праздники мошенники становятся особо изворотливыми.

«Даже если у пользователя нет аккаунта в социальных сетях, нет личного кабинета на сайтах государственных организаций и даже если у него всё ещё кнопочный телефон — какая-то информация о нём всё равно есть в сети. Сегодня очень много данных о человеке хранится в электронном виде. Преступники стараются завладеть ими и могут получить доступ к вашему банковскому счёту или могут заставить вас сделать что-то под их давлением — перевести деньги, выдать информацию о третьих лицах», — подчеркнул он.

Чтобы быть готовыми, эксперт порекомендовал помнить о том, какие аферисты особенно активны в праздничный сезон.

«Алло! Добрый день, это из банка. С вашего счёта только что была переведена крупная сумма для финансирования организации, запрещённой в России. Если это сделали не вы, нам нужно постараться защитить вас. Вы помните свой логин и пароль от личного кабинета?» Это может быть как телефонный звонок, так и электронное письмо. Злоумышленник готов представиться кем угодно — сотрудником полиции или ФСБ», — рассказал Избаенков.

Он также посоветовал никогда и никому не сообщать личные данные — ни по телефону, ни по электронной почте.

«Даже если вас напугала информация от якобы официального лица — обратитесь лично в банк или госструктуру», — подчеркнул эксперт.

Кроме того, специалист предупредил, что вы можете получить сообщение от «друга» с просьбой дать взаймы — мол, после праздников отдам.

«Вам могут прислать просьбу проголосовать за детский рисунок «Моя мама — снегурочка». При голосовании запросят ваш логин и пароль от аккаунта в социальной сети, а далее аферисты будут использовать их в своих целях. Если кто-то просит денег, позвоните этому человеку лично и спросите. Не вводите свои логины и пароли от существующих сайтов нигде, кроме них», — отметил аналитик.

В праздничную пору аферисты пользуются новогодней атмосферой и нередко рассылают письма с заманчивыми предложениями, заявил Избаенков.

«Например, по льготному кредитованию. И действует эта акция ну только лишь один день. Чтобы воспользоваться ей, вам нужно будет просто перейти по ссылке, а по ссылке ждёт поддельный сайт. Он может выглядеть один в один как ресурс вашего банка. Вам традиционно предложат ввести свои логин и пароль. Так злоумышленники получат электронный доступ к вашему счёту», — рассказал эксперт по кибербезопасности.

Он посоветовал убедиться, что все устройства и программное обеспечение обновлены до последней версии.

«Это поможет закрыть уязвимости, которые могут использовать злоумышленники. Используйте надёжные пароли, создайте сложные и уникальные пароли для всех ваших аккаунтов. Рассмотрите возможность использования менеджера паролей. Не отказывайтесь от применения двухфакторной аутентификации, если есть такая возможность, логина и пароля будет недостаточно для входа», — заключил он.

Ранее РКН предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства.