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РКН предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства

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Граждане России начали получать фальшивые письма, отправителем которых значится якобы «Комитет информационной и правовой безопасности» при Роскомнадзоре. Об этом сообщили в надзорном органе.
РКН предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства
  • Gettyimages.ru

Как следует из опубликованного в Telegram-канале Роскомнадзора сообщения, такую информацию ведомству передали его подписчики. В сообщении уточняется, что указанного в письмах комитета не существует.

«Пожалуйста, будьте бдительны — мошенники не дремлют», — отметили в РКН, добавив, что при рассылке официальных писем используется специальный формат почты.

Ранее жителей России предупредили о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.

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