РКН предупредил россиян о рассылке фейковых писем от имени ведомства
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Как следует из опубликованного в Telegram-канале Роскомнадзора сообщения, такую информацию ведомству передали его подписчики. В сообщении уточняется, что указанного в письмах комитета не существует.
«Пожалуйста, будьте бдительны — мошенники не дремлют», — отметили в РКН, добавив, что при рассылке официальных писем используется специальный формат почты.
Ранее жителей России предупредили о новых схемах мошенничества с использованием фейковых приложений и скидочных купонов в распродажу.