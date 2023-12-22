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Кардиолог Фомичева рассказала о последствиях переохлаждения ног

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Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анастасия Фомичева прокомментировала последствия переохлаждения ног для сердца.

«Конечно, сами по себе промокшие ноги не могут привести к проблемам с сердцем, потому что основная причина заболеваний — это вирусная или бактериальная инфекция», — заявила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Но, как отметила специалист, при переохлаждении может возникнуть снижение иммунитета, при котором в организм попадает инфекция, вследствие чего может развиться инфекционный эндокардит.

«Это воспалительные заболевания эндокарда (внутренняя оболочка сердца) с отложением микроорганизмов на клапанах сердца», — рассказала Фомичева.

Кроме того, вирус вызывает повреждение клеток сердечной мышцы, что приводит к миокардиту или воспалительной кардиомиопатии, заключила врач.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.

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