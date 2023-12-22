Минздрав России: грипп А подтвердился у 16 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер

Медики выявили грипп типа A у 16 из 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер и госпитализированных в инфекционный стационар.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения России.

«Лечение в инфекционном стационаре продолжают получать 86 детей, в том числе у 16 детей диагностирован грипп А», — приводит заявление ведомства ТАСС.

Отмечается, что у 70 госпитализированных детей выявлена острая респираторная инфекция.

Состояние семи детей оценивается как средней степени тяжести, 79 — лёгкой степени тяжести.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Позже стало известно, что в Саратовской области у 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявили признаки ОРВИ, их госпитализировали.