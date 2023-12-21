RT в Telegram
Подпишись

У 86 снятых с поезда в Саратове детей выявили признаки ОРВИ

Короткая ссылка
В Саратовской области у 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявили признаки ОРВИ, их госпитализировали.
У 86 снятых с поезда в Саратове детей выявили признаки ОРВИ
  • Gettyimages.ru
  • © Morsa Images

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

Отмечается, что среди госпитализированных семь человек в состоянии средней степени тяжести, с температурой. 

У 15 детей по результатам анализов подтвердился грипп А.

У всех детей взяли анализы, пациентам назначили противовирусную терапию. 

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить