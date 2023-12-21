У 86 снятых с поезда в Саратове детей выявили признаки ОРВИ
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Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.
Отмечается, что среди госпитализированных семь человек в состоянии средней степени тяжести, с температурой.
У 15 детей по результатам анализов подтвердился грипп А.
У всех детей взяли анализы, пациентам назначили противовирусную терапию.
Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.
Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.