У 86 снятых с поезда в Саратове детей выявили признаки ОРВИ

В Саратовской области у 86 детей, снятых с поезда Тюмень — Адлер, выявили признаки ОРВИ, их госпитализировали.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения Саратовской области Олега Костина.

Отмечается, что среди госпитализированных семь человек в состоянии средней степени тяжести, с температурой.

У 15 детей по результатам анализов подтвердился грипп А.

У всех детей взяли анализы, пациентам назначили противовирусную терапию.

Life.ru со ссылкой на Следственный комитет сообщал, что в поезде Тюмень — Адлер умерла 12-летняя девочка, в связи с этим возбуждено уголовное дело.

Ранее группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.