Инфекционист Тимаков сравнил грипп А с другими видами

Инфекционист, врач-педиатр Евгений Тимаков рассказал об особенностях гриппа А.

«Грипп А, который сейчас ходит, — гонконгский. Он более агрессивный, активный, чем другие виды», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, на грипп А приходится больший процент осложнений.

«Наиболее подвержены заболеванию пожилые люди, дети, люди, имеющие хронические заболевания, испытывающие постоянный стресс или серьёзные физические нагрузки на работе», — отметил Тимаков.

Со своей стороны, завотделом НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» напомнил, что грипп способен очень быстро распространяться.

«Грипп А ничем не отличается от других гриппов, просто это чисто научное разделение на разные группы по их серологическим некоторым молекулярным особенностям», — считает он.

Ранее доктор медицинских наук и врач-иммунолог Владислав Жемчугов выразил мнение, что грипп типа А считается наиболее тяжёлым.