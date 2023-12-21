В Тюменской области ребёнок провалился сквозь пол во время утренника

В Тобольске Тюменской области во время новогоднего утренника для детей-инвалидов ребёнок провалился сквозь пол.

Об этом рассказала директор Департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.

Она заявила, что во время утренника ребёнок остался без присмотра мамы и самостоятельно вышел из зала.

«Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — цитирует её URA.RU.

Ребёнка госпитализировали.

Ранее страховщики провели исследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российские дети чаще всего получают травмы. Оказалось, что почти 13% страховых случаев приходится на тренировки и занятия спортом.