В Тюменской области ребёнок провалился сквозь пол во время утренника
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Об этом рассказала директор Департамента культуры и туризма мэрии города Анастасия Ионина.
Она заявила, что во время утренника ребёнок остался без присмотра мамы и самостоятельно вышел из зала.
«Он забрался на технический этаж, наступил на одну из плиток и провалился сквозь пол в помещение зала, где проходил праздник», — цитирует её URA.RU.
Ребёнка госпитализировали.
Ранее страховщики провели исследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российские дети чаще всего получают травмы. Оказалось, что почти 13% страховых случаев приходится на тренировки и занятия спортом.