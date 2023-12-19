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Российские дети чаще всего получают травмы на отдыхе и спортивных тренировках

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Страховщики провели исследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российские дети чаще всего получают травмы. Оказалось, что почти 13% страховых случаев приходится на тренировки и занятия спортом.
Российские дети чаще всего получают травмы на отдыхе и спортивных тренировках
  • Gettyimages.ru
  • © Maskot

Самый частый тип травмы в таких случаях — перелом (более 50%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахование».

Ещё 28% травм дети получают на отдыхе (47% случаев — растяжения и сильные ушибы).

Около 11% травм приходится на школьные уроки физкультуры, футбольные и хоккейные дворовые площадки (39% случаев — ушибы и растяжения).

Ещё 8% травм дети получают на уличных площадках, 3,15% — на даче, 1,83% — в детских центрах в ТРК, 1,11% — в центрах для активного отдыха.

Ранее травматолог-ортопед сети салонов «ОРТЕКА» Олеся Арсланова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что осанка у школьника может портиться из-за тяжёлого рюкзака.

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