Российские дети чаще всего получают травмы на отдыхе и спортивных тренировках

Страховщики провели исследование, чтобы выяснить, при каких обстоятельствах российские дети чаще всего получают травмы. Оказалось, что почти 13% страховых случаев приходится на тренировки и занятия спортом.

Самый частый тип травмы в таких случаях — перелом (более 50%), пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование «АльфаСтрахование».

Ещё 28% травм дети получают на отдыхе (47% случаев — растяжения и сильные ушибы).

Около 11% травм приходится на школьные уроки физкультуры, футбольные и хоккейные дворовые площадки (39% случаев — ушибы и растяжения).

Ещё 8% травм дети получают на уличных площадках, 3,15% — на даче, 1,83% — в детских центрах в ТРК, 1,11% — в центрах для активного отдыха.

Ранее травматолог-ортопед сети салонов «ОРТЕКА» Олеся Арсланова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, что осанка у школьника может портиться из-за тяжёлого рюкзака.