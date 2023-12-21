Более 20% москвичей хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.
Ещё 17% опрошенных хотели бы получить в подарок путешествие, 8% — электронный девайс, 6% — сертификат на обучение, 5% — инструменты для строительства и ремонта.
По 3% москвичей в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта, по 2% выбрали новый наряд, элитный алкоголь, книги и билеты в театр или на концерт.
Ранее сообщалось, что россияне в период с середины ноября по начало декабря текущего года потратили на новогодние подарки на 37% больше, чем в прошлом.