Более 20% москвичей хотели бы получить деньги в качестве подарка на Новый год

Для 22% москвичей, принявших участие в новом исследовании, деньги стали самым желанным подарком на Новый год. Респонденты отметили, что на них они купили бы «себе то, что хочется».

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на опрос сервиса SuperJob.

Ещё 17% опрошенных хотели бы получить в подарок путешествие, 8% — электронный девайс, 6% — сертификат на обучение, 5% — инструменты для строительства и ремонта.

По 3% москвичей в качестве подарка на Новый год хотели бы получить украшения, бытовую технику и товары для спорта, по 2% выбрали новый наряд, элитный алкоголь, книги и билеты в театр или на концерт.

Ранее сообщалось, что россияне в период с середины ноября по начало декабря текущего года потратили на новогодние подарки на 37% больше, чем в прошлом.