RT в Telegram
Подпишись

Спрос на модные аксессуары вырос в России на 50% в преддверии Нового года

Короткая ссылка
Россияне в период с середины ноября по начало декабря текущего года потратили на новогодние подарки на 37% больше, чем в прошлом.
Спрос на модные аксессуары вырос в России на 50% в преддверии Нового года
  • Gettyimages.ru
  • © Eva-Katalin

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Lamoda.

Самыми популярными подарками стали аксессуары (кошельки, чехлы для ноутбука, наручные часы, украшения, чемоданы, шарфы) — спрос на них вырос на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 2,5 тыс. рублей.

В разделе «Красота» в шесть раз возрос интерес к стайлерам. Также востребованными вариантами подарков стали наборы для макияжа глаз и губ, уходовые наборы для лица, ирригаторы и эпиляторы.

В категории «Дом» внимание пользователей привлекли наборы посуды для сервировки, полотенца и декоративные подушки, которые заказывали в три раза чаще, чем в 2022 году, а также сервировочные блюда и вазы (их покупали в два раза чаще).

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить