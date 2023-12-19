Спрос на модные аксессуары вырос в России на 50% в преддверии Нового года

Россияне в период с середины ноября по начало декабря текущего года потратили на новогодние подарки на 37% больше, чем в прошлом.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на исследование Lamoda.

Самыми популярными подарками стали аксессуары (кошельки, чехлы для ноутбука, наручные часы, украшения, чемоданы, шарфы) — спрос на них вырос на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек составил 2,5 тыс. рублей.

В разделе «Красота» в шесть раз возрос интерес к стайлерам. Также востребованными вариантами подарков стали наборы для макияжа глаз и губ, уходовые наборы для лица, ирригаторы и эпиляторы.

В категории «Дом» внимание пользователей привлекли наборы посуды для сервировки, полотенца и декоративные подушки, которые заказывали в три раза чаще, чем в 2022 году, а также сервировочные блюда и вазы (их покупали в два раза чаще).

Ранее сайт kp.ru со ссылкой на исследование, проведённое в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджерах Telegram и Viber, сообщал, что большинство россиян (65%) планируют поставить дома искусственную ёлку.