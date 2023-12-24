Россиянам дали советы по приобретению духов в упаковке небольшого объёма

Кандидат технических наук, доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» Российского биотехнологического университета (РОСБИОТЕХ) Екатерина Вольнова объяснила в беседе с RT, как выбрать духи в упаковке небольшого объёма и не купить подделку.

Как пояснила эксперт, парфюмерные изделия от известных брендов имеют достаточно высокую цену за флакон.

«Для того чтобы у широкой аудитории была возможность их приобрести, познакомиться с ароматом, производители придумали новую форму продажи — «отливанты». Так называют оригинальные духи люксовых брендов в упаковке небольшого объёма (полимерные бутылочки, колбы). Покупатель может связать указанный термин с другим — «духи на розлив», — добавила специалист.

Но она подчеркнула, что это абсолютно разные парфюмерные изделия. Духи на розлив — это продукция для масс-маркета, объяснила собеседница RT.

«К сожалению, именно данные изделия чаще всего становятся объектами фальсификации (ассортиментной, стоимостной, качественной и количественной). Самый распространённый вид — стоимостная. В данном случае используется низкосортное сырьё, продаётся контрафактная парфюмерия под видом люксовой и селективной. В отдельных случаях данный вид фальсификации может нанести удар не только по кошельку, но и по здоровью потребителя», — предупредила Вольнова.

По её словам, самые опасные для здоровья виды фальсификации — качественная и информационная.

«Качественная подразумевает использование заменителей, которые заведомо понижают качественные характеристики изделий. К числу заменителей относят различные вещества, которые не предусмотрены технологией производства и номенклатурой (замена этилового, изоамилового спирта, глицерина на спирты с доказанным токсическим действием, применение эфиров фталевой кислоты, обладающих кожно-раздражающим действием, влияющих на работу репродуктивной и нервной систем)», — рассказала она.

Информационная фальсификация в первую очередь опасна тем, что маркировка парфюмерного изделия недостоверна, в связи с этим потребитель не обладает точной информацией о составе продукта, добавила эксперт.

«Это особенно важно в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов парфюмерной продукции. При покупке духов в мини-форматах рекомендуется не доверять заверениям продавца об оригинальности продукции. Согласно действующему законодательству, для продажи «отливантов» необходимо получить код маркировки на основной флакон, из которого разливают духи, указав объём тары, а при розничной продаже — отсканировать код маркировки и при выбивании чека указать продаваемый объём. Если продавец не придерживается этого порядка, то лучше отказаться от покупки», — посоветовала собеседница RT.

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