Профессор РТУ МИРЭА дал советы по перевозке купленной к празднику пиротехники

Профессор РТУ МИРЭА Роман Шамин предупредил в беседе с RT, что купленные к Новому году фейерверки важно правильно доставить до места хранения или использования.

«Перевозить на личном транспорте по закону разрешено только бытовые фейерверки с первого по третий класс опасности. Пиротехнику нужно упаковать так, чтобы она не перемещалась свободно по салону или багажнику: следует зафиксировать её, например, при помощи бумаги или газет», — объяснил эксперт.

По его словам, автомобиль должен двигаться на скорости не более 60—80 км/ч. Также фейерверк нельзя класть набок или переворачивать: порох в зарядном устройстве может сдвинуться кверху и при запуске направить салют по другой траектории или же взорваться преждевременно, предупредил специалист.

«Использовать для перевозки фейерверков общественный транспорт запрещено, равно как и отправлять такие изделия по почте. Хранить фейерверки нужно в сухом месте в оригинальной упаковке. Запрещено использовать очень влажные или сухие помещения с высокой температурой воздуха (более 30 °С), вблизи от легковоспламеняющихся предметов и веществ и обогревательных приборов», — подчеркнул он.

При этом оставлять пиротехнику во дворе или в неотапливаемом помещении, автомобиле при минусовых температурах нельзя, предупредил Шамин.

«Фейерверки из-за перепадов температуры могут отсыреть. Такие изделия категорически запрещается сушить на отопительных приборах (батареи отопления, рефлекторы, бытовые обогреватели) и использовать нагревательные устройства. И главный совет — использовать только сертифицированную пиротехнику, приобретённую в специализированной торговой точке с наличием всех документов российского образца. И конечно, соблюдать все рекомендации производителя по запуску фейерверка», — заключил он.

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