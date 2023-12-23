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Психолог — о вере детей в Деда Мороза: нужно хранить тайну до первого класса

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Анастасия Белоусова
Детский психолог-педагог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказала, как объяснить ребёнку, что Деда Мороза не существует.
Психолог — о вере детей в Деда Мороза: нужно хранить тайну до первого класса
  • globallookpress.com
  • © Bulkin Sergey/news.ru

«Нужно говорить тогда, когда ребёнок задаёт подобные вопросы. Хранить тайну точно до первого класса. Стараемся максимально, потому что нужно, чтобы у ребёнка было хорошо развито воображение», — подчеркнула она

По мнению психолога, важно понять, хочет ли ребёнок своими вопросами просто проверить родителей или же он действительно заподозрил, что Деда Мороза не существует.

«Интригу держим до последнего. Потом ведём разговор и пытаемся поддержать не волшебство, а приятное воспоминание о детстве», — рекомендовала Дугенцова.

Ранее представители сервисов по поиску специалистов дали в беседе с RT советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку при организации детских праздников, а также рассказали, сколько в среднем по стране стоят такие услуги.

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