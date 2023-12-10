Россиянам дали советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку к празднику

Представители сервисов по поиску специалистов дали в беседе с RT советы, как выбрать Деда Мороза и Снегурочку при организации детских праздников, а также рассказали, сколько в среднем по стране стоят такие услуги.

«В этом году россияне начали готовиться к Новому году заранее и уже занялись поиском главных героев праздника. В ноябре число запросов только на услуги Дедов Морозов и Снегурочек выросло на 46% относительно аналогичного периода прошлого года. Больше всего спрос вырос в Ульяновске (+117%), Уфе (+90%), Ростове-на-Дону (+81%) и Саратове (+80%)», — рассказал управляющий директор «Авито Работы» и «Авито Услуг» Артём Кумпель.

По его словам, подобрать на праздник идеального Дедушку Мороза или другого героя по объявлению помогут отзывы пользователей на площадке.

Кроме того, как подчеркнул Кумпель, средняя стоимость приглашения Деда Мороза и Снегурочки на дом в России на сегодняшний день начинается от 1,5 тыс. рублей за услугу.

«Цена может меняться в зависимости от длительности представления, наполнения программы или даты — услуги аниматоров непосредственно в новогоднюю ночь обойдутся дороже. Кроме того, стоимость услуг аниматоров колеблется в зависимости от состава и стажа. Например, услуги студентов театральных вузов и начинающих актёров могут стоить дешевле», — объяснил собеседник RT.

Отмечается, что в конце ноября дороже всего услуги Деда Морозы и Снегурочки обойдутся жителям Сочи (от 3,5 тыс. рублей за услугу), Москвы (от 3 тыс. рублей) и Владивостока (от 2990 рублей).

В свою очередь, в сервисе YouDo также пояснили, что в последние две недели ноября спрос на услуги аниматоров и ведущих мероприятий резко вырос.

«Так, спрос на услуги категории «Мероприятия и промоакции» составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Самыми популярными исполнителями категории стали ведущие новогодних корпоративов, аниматоры и Деды Морозы со Снегурочками. Пользователи ищут ответственных исполнителей как для взрослых, так и для детских мероприятий и заранее бронируют тех, кто будет поздравлять членов семьи с Новым годом. Средняя стоимость услуг Деда Мороза в ноябре по стране — 2672 рубля, Снегурочки — 2351 рубль», — добавили там.

В пресс-службе онлайн-сервиса для поиска специалистов «Профи» порекомендовали обращать внимание на опыт специалиста, его портфолио и отзывы.

«Хорошие аниматоры всегда имеют понятное портфолио, без проблем отвечают на все вопросы и имеют положительные отзывы — часто именно они нагляднее всего показывают квалификацию. Мы рекомендуем не соглашаться на предоплату и перечислять деньги постфактум. Если же мероприятие масштабное и специалист не соглашается участвовать в нём без предоплаты, то обязательно нужно подписать договор и только потом оплатить работы», — пояснили в компании.

Ранее в пресс-службе Рослесинфорга рассказали в беседе с RT, как изменятся цены на новогодние ели, а также дали россиянам советы, как правильно выбрать дерево к празднику.