В Рослесинфорге рассказали о подорожании новогодних елей на 100—200 рублей

В пресс-службе Рослесинфорга рассказали в беседе с RT, как изменятся цены на новогодние ели, а также дали россиянам советы, как правильно выбрать дерево к празднику.

«Не стоит беспокоиться, что цены на новогодние деревья резко вырастут. Возможно подорожание в пределах инфляции. Это значит, что в среднем ценовом сегменте по стране разница с прошлым годом составит около 100—200 рублей. В прошлом году розничная стоимость полутораметровой ели была около 1200—1500 рублей», — рассказали там.

Кроме того, специалисты посоветовали при выборе новогодней ели внимательно осмотреть все иголочки.

«Они должны быть зелёными и упругими. Обратите внимание на количество пожелтевших иголок: если их много, это говорят о возможной болезни дерева. Ветки должны быть эластичными и легко сгибаться при нажатии, ствол должен быть ровный и гладкий, около 6 см в охвате. Чем тоньше ствол, тем быстрее ёлка засохнет и осыплется. Покупайте сосны, ели и пихты на официальных ёлочных базарах — так меньше риска купить больное дерево и занести в дом различных насекомых», — порекомендовали в Рослесинфорге.

Отмечается, что заготовка к Новому году ещё только начинается, активность резко вырастет ко второй половине декабря.

«Но уже сейчас можно прогнозировать, что объёмы вырастут в среднем на 5%, до 60 тыс. деревьев. Поставщики — Кемеровская, Сахалинская, Новгородская области и Красноярский край. На них приходится практически треть всех новогодних ёлок, заготовленных в лесу. На новогодние базары, как правило, попадают деревья из соседних регионов», — заключили в пресс-службе.

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