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Деда Мороза в российских семьях играют отцы и бабушки

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Новое исследование выяснило, что в российских семьях чаще всего роль Деда Мороза примеряют на себя близкие родственники.
Деда Мороза в российских семьях играют отцы и бабушки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Авито Услуги».

Так, в этом году под белым париком и бородой в 51% случаев будет скрываться отец. На втором и третьем местах среди исполнителей Деда Мороза — дедушки и дяди (17 и 10% случаев соответственно).

Не отстают и женщины. Почти в каждой десятой семье (8%) Деда Мороза сыграют бабушка, мама, тётя или сестра.

Ранее сообщалось, что компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету.

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