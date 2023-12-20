Деда Мороза в российских семьях играют отцы и бабушки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на опрос сервиса «Авито Услуги».
Так, в этом году под белым париком и бородой в 51% случаев будет скрываться отец. На втором и третьем местах среди исполнителей Деда Мороза — дедушки и дяди (17 и 10% случаев соответственно).
Не отстают и женщины. Почти в каждой десятой семье (8%) Деда Мороза сыграют бабушка, мама, тётя или сестра.
Ранее сообщалось, что компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету.