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Компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету

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Министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал о том, что московский производитель оборудования для транспортной инфраструктуры подключил к интернету поезд Деда Мороза.
Компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

Отмечается, что Дед Мороз отправляется в путешествие по стране в празднично оформленном поезде из Великого Устюга.

В составе есть приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и лавка с сувенирами. В этом году компания «Инкарнет» обеспечила его связью и выходом в интернет.

Праздничный поезд делает 83 остановки в разных городах России.

В Москву на Белорусский вокзал Дед Мороз прибудет 27 декабря.

Ранее были названы регионы России, где можно встретиться с Дедом Морозом.

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