Компания из Москвы подключила поезд Деда Мороза к интернету
- РИА Новости
Об этом сообщает телеканал «360».
Отмечается, что Дед Мороз отправляется в путешествие по стране в празднично оформленном поезде из Великого Устюга.
В составе есть приёмная, вагоны для проведения игр и квестов, вагоны-рестораны и лавка с сувенирами. В этом году компания «Инкарнет» обеспечила его связью и выходом в интернет.
Праздничный поезд делает 83 остановки в разных городах России.
В Москву на Белорусский вокзал Дед Мороз прибудет 27 декабря.
Ранее были названы регионы России, где можно встретиться с Дедом Морозом.