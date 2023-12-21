RT в Telegram
Подпишись

Консультант Волкова дала советы по быстрому погашению ипотеки

Короткая ссылка
Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова дала рекомендации, как быстро погасить ипотеку.

Как отметила эксперт в беседе с газетой «Известия», главный способ — в каждую дату платежа делать дополнительный платёж. Размер его каждый определяет для себя сам.

«В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесённая сумма идёт в основной долг», — сказала Волкова.

По её мнению, один дополнительный месячный платёж может сэкономить от десяти до 30 месяцев платежей.

Также специалист обратила внимание на инвестиции. Имеет смысл пусть и небольшую сумму в три — десять процентов от дохода инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады.

«Это может быть фондовый рынок, крипторынок. Но здесь нужны знания и системное создание капиталов. Тогда у вас появится возможность для полного закрытия ипотеки в короткий срок», — заключила консультант.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить