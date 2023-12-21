Консультант Волкова дала советы по быстрому погашению ипотеки

Финансовый консультант, инвестор, главный эксперт «Академии личных финансов» Татьяна Волкова дала рекомендации, как быстро погасить ипотеку.

Как отметила эксперт в беседе с газетой «Известия», главный способ — в каждую дату платежа делать дополнительный платёж. Размер его каждый определяет для себя сам.

«В то же время важно помнить основной принцип внесения дополнительных платежей. А именно в дату платежа всегда выбирайте сокращение срока выплат, а не снижение суммы платежа. Потому что только в случае сокращения срока выплат вся дополнительно внесённая сумма идёт в основной долг», — сказала Волкова.

По её мнению, один дополнительный месячный платёж может сэкономить от десяти до 30 месяцев платежей.

Также специалист обратила внимание на инвестиции. Имеет смысл пусть и небольшую сумму в три — десять процентов от дохода инвестировать, изучая инструменты с большей доходностью, чем банковские вклады.

«Это может быть фондовый рынок, крипторынок. Но здесь нужны знания и системное создание капиталов. Тогда у вас появится возможность для полного закрытия ипотеки в короткий срок», — заключила консультант.

Ранее эксперт Научно-исследовательского института Минфина России и портала «Моифинансы.рф» Ольга Дайнеко рассказала, что при продаже ипотечной квартиры есть особенности, которые стоит учитывать и продавцу, и покупателю.