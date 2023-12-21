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СК в Пензе завёл дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер

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Следователи в Пензенской области возбудили уголовное дело по факту смерти 12-летней девочки, ехавшей на поезде Тюмень — Адлер в составе организованной группы.
СК в Пензе завёл дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.

По данным ведомства, смерть ребёнка была зафиксирована вечером 20 декабря на территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи.

Позже, ночью 21 декабря, группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.

Ранее стало известно, что в поезде Тюмень — Адлер скончался ребёнок.

В Роспотребнадзоре заявили, что у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А.

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