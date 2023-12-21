СК в Пензе завёл дело после смерти 12-летней девочки в поезде Тюмень — Адлер
- РИА Новости
- © Владимир Астапкович
Информация об этом появилась в Telegram-канале СК России.
По данным ведомства, смерть ребёнка была зафиксирована вечером 20 декабря на территории Пензенской области прибывшими к поезду работниками скорой медицинской помощи.
Позже, ночью 21 декабря, группу из 125 детей сняли с поезда и направили в больницу в Саратовской области.
Ранее стало известно, что в поезде Тюмень — Адлер скончался ребёнок.
В Роспотребнадзоре заявили, что у детей в поезде Тюмень — Адлер выявили грипп А.