Автоэксперт Попов рассказал о проблемах с приёмом лекарств у автомобилистов

Эксперт рабочей группы при правительстве России по «регуляторной гильотине» законодательства сферы безопасности дорожного движения Дмитрий Попов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Султана Хамзаева маркировать упаковки медицинских препаратов, приём которых опасен для последующего управления автомобилем.

Как считает эксперт, «проблема заключается в отсутствии референсов минимальной концентрации веществ, которые содержатся в разных лекарствах, при которых можно или нельзя садиться за руль».

«В аннотациях к лекарствам и в различных описаниях есть информация о том, какие вещества влияют на управление сложными механизмами и имеют седативный эффект и какие не влияют. Но у нас отсутствует методика, как проверять, принимал автомобилист лекарства или не принимал. Именно поэтому сейчас сотрудники ГИБДД допрашивают водителей, какие препараты принимали, болеете ли, потому что нет указаний, какие значения должны быть, и нет методики, как их выявлять», — считает он.

Ранее в Госдуме предложили ввести специальную маркировку лекарств для автомобилистов.