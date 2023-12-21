Собянин рассказал об итогах работы инновационного кластера

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал итоги работы столичного инновационного кластера i.moscow за пять лет.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на блог мэра.

Как отметил Собянин, за этот период на платформе зарегистрировались более 150 тыс. пользователей, представляющих 37 тыс. компаний со всей страны.

Кроме того, здесь собраны свыше 200 площадок пилотного тестирования, особые экономические зоны, более 50 технопарков, коворкинги и прочее.

Также за пять лет работы стартапы смогли аккумулировать 8 млрд рублей.

«Частных инвесторов, или, как их часто называют, бизнес-ангелов, стало больше. Если по итогам первых девяти месяцев 2022 года на их долю от общего объёма инвестиций приходилось 4%, то по итогам аналогичного периода 2023 года — 64%», — заявил Собянин.

Ранее Собянин рассказал о ходе строительства медицинского кластера в Коммунарке.