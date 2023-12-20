«Аэрофлот»: авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин

Авиакомпания «Россия» вскоре получит разрешения для полётов в Пекин, сообщил «Аэрофлот», который ведёт переговоры с китайскими авиавластями о выполнении разовых рейсов до разрешения возникших проблем.

«Сейчас пассажиры перевозятся рейсами авиакомпаний-партнёров, на которые уже осуществляется переоформление всех желающих без взимания дополнительной платы», — отметили в «Аэрофлоте», сообщение компании приводит ТАСС.

Как стало известно ранее, авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

При этом Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин.