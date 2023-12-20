Авиакомпания «Россия» подтвердила отказ аэропорта Пекина на приём рейсов

Авиакомпания «Россия» 15 декабря получила уведомление от пекинского аэропорта Дасин об отказе в приёме и обслуживании рейсов до выполнения дополнительных требований.

«Несмотря на готовность авиакомпании оперативно обеспечить выполнение указанных требований, администрация аэропорта не пошла навстречу, в связи с чем были отменены ближайшие рейсы в аэропорт», — сообщили в авиакомпании агентству РИА Новости.

Отмечается, что компания начала аккредитовываться в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений с марта 2023 года.

К началу первого рейса Владивосток — Пекин 17 декабря перевозчик получил разрешение на полёты из Владивостока, Красноярска и Иркутска.

Ранее сообщалось, что Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин.