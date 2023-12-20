Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин
- РИА Новости
«Авиакомпания «Россия» не информировала Росавиацию о проблемах с исполнением своих обязательств перед пассажирами», — сказал собеседник.
Как ранее сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники, авиакомпания «отменит несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин». По данным ТАСС, пока отменено три рейса.
Издание РБК тоже сообщило об изменениях в работе компании. Официальных комментариев перевозчика не приводилось.