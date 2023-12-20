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Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин

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Авиакомпания «Россия» не сообщала Росавиации о каких-либо проблемах с исполнением обязательств перед пассажирами по рейсам в Пекин. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского федерального агентства.
Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин
  • РИА Новости

«Авиакомпания «Россия» не информировала Росавиацию о проблемах с исполнением своих обязательств перед пассажирами», — сказал собеседник.

Как ранее сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники, авиакомпания «отменит несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин». По данным ТАСС, пока отменено три рейса.

Издание РБК тоже сообщило об изменениях в работе компании. Официальных комментариев перевозчика не приводилось.

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