Росавиация не получала сообщений «России» о проблемах с рейсами в Пекин

Авиакомпания «Россия» не сообщала Росавиации о каких-либо проблемах с исполнением обязательств перед пассажирами по рейсам в Пекин. Об этом сообщил РИА Новости представитель российского федерального агентства.

«Авиакомпания «Россия» не информировала Росавиацию о проблемах с исполнением своих обязательств перед пассажирами», — сказал собеседник.

Как ранее сообщили несколько СМИ со ссылкой на источники, авиакомпания «отменит несколько рейсов из Владивостока, Красноярска и Иркутска в Пекин». По данным ТАСС, пока отменено три рейса.

Издание РБК тоже сообщило об изменениях в работе компании. Официальных комментариев перевозчика не приводилось.