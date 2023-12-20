RT в Telegram
Подпишись

Минтруд предложил учитывать стаж работы на Украине для российских пенсионеров

Короткая ссылка
Минтруд России предложил учитывать стаж работы на Украине и в новых регионах после 1 января 1991 года для российских пенсионеров, заявили в ведомстве.
Минтруд предложил учитывать стаж работы на Украине для российских пенсионеров
  • РИА Новости

«Предлагается учитывать этот стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за один календарный год. За периоды менее года коэффициент будет учтён пропорционально», — приводит текст проекта закона ТАСС.

В ведомстве напомнили, что на данный момент Украина не передаёт России сведений о стаже российских граждан, приобретённом в постсоветский период.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в четырёх новых регионах России составляет 18,2 тыс. рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить