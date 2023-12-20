Минтруд предложил учитывать стаж работы на Украине для российских пенсионеров

Минтруд России предложил учитывать стаж работы на Украине и в новых регионах после 1 января 1991 года для российских пенсионеров, заявили в ведомстве.

«Предлагается учитывать этот стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за один календарный год. За периоды менее года коэффициент будет учтён пропорционально», — приводит текст проекта закона ТАСС.

В ведомстве напомнили, что на данный момент Украина не передаёт России сведений о стаже российских граждан, приобретённом в постсоветский период.

Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в четырёх новых регионах России составляет 18,2 тыс. рублей.