Минтруд предложил учитывать стаж работы на Украине для российских пенсионеров
- РИА Новости
«Предлагается учитывать этот стаж в размере 1,8 пенсионного коэффициента за один календарный год. За периоды менее года коэффициент будет учтён пропорционально», — приводит текст проекта закона ТАСС.
В ведомстве напомнили, что на данный момент Украина не передаёт России сведений о стаже российских граждан, приобретённом в постсоветский период.
Ранее сообщалось, что средний размер пенсии в четырёх новых регионах России составляет 18,2 тыс. рублей.