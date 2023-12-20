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Депутат Гусев предложил отказаться от новогодних салютов в Москве

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Первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За Правду» Дмитрий Гусев предложил мэру Москвы Сергею Собянину отказаться от праздничных салютов в новогоднюю ночь и направить эти деньги на нужды фронта.

«Предлагаю рассмотреть возможность отказа от запуска фейерверков в Москве в новогоднюю ночь и направить сэкономленные средства на нужды фронта», — приводит РИА Новости текст письма депутата в адрес Собянина.

Гусев отметил, что многие российские регионы уже отказались от масштабных праздничных мероприятий и салютов.

«В то время когда наши воины держат мир на своих плечах на фронте, весьма странно проводить праздники и пускать салюты», — добавил он.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров ранее сообщил, что власти решили не проводить масштабные развлекательные мероприятия на Новый год.

Сэкономленные средства губернатор предложил направить на помощь бойцам специальной военной операции. 

Мэр Сочи Алексей Копайгородский также сообщил, что салютов на Рождество и Новый год в городе не будет. 

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