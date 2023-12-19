На Ставрополье решили не проводить масштабные мероприятия на Новый год

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил, что власти решили не проводить масштабные развлекательные мероприятия на Новый год.

Об этом он написал в Telegram.

«Идёт спецоперация, поэтому в государственных и муниципальных структурах считаю правильным не проводить корпоративы. От больших развлекательных мероприятий и салютов в территориях тоже стоит отказаться», — говорится в сообщении.

Владимиро добавил, что исключение составят только детские праздники.

Сэкономленные средства губернатор предложил направить на помощь бойцам специальной военной операции.

Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что городских салютов на Рождество и Новый год в городе не будет. Все сэкономленные средства городские власти направят на поддержку участников специальной военной операции.