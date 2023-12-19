На Ставрополье решили не проводить масштабные мероприятия на Новый год
Об этом он написал в Telegram.
«Идёт спецоперация, поэтому в государственных и муниципальных структурах считаю правильным не проводить корпоративы. От больших развлекательных мероприятий и салютов в территориях тоже стоит отказаться», — говорится в сообщении.
Владимиро добавил, что исключение составят только детские праздники.
Сэкономленные средства губернатор предложил направить на помощь бойцам специальной военной операции.
Ранее мэр Сочи Алексей Копайгородский сообщил, что городских салютов на Рождество и Новый год в городе не будет. Все сэкономленные средства городские власти направят на поддержку участников специальной военной операции.