В Москве рассказали об эволюции фестиваля «Путешествие в Рождество»
- РИА Новости
Об этом пишет сайт kp.ru.
«Сегодня «Путешествие в Рождество» — новогодняя традиция столицы и популярнейшее событие «Московских сезонов». А ещё это самый посещаемый зимний фестиваль в России, объединяющий миллионы москвичей и туристов», — сказала Сергунина.
Она отметила, что в рамках «Путешествия в Рождество» прошло несколько десятков тысяч интерактивных программ, а также квесты, мастер-классы, шоу-балеты на льду, спортивные активности, инсталляции, кулинарные фестивали и многое другое.
«Путешествие в Рождество» в 2024 году стартовало 15 декабря и завершится 8 января. Фестиваль проходит на 36 городских площадках.
Ранее сообщалось, что для посетителей фестиваля электронные городские сервисы приготовили подарки.