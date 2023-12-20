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В Москве рассказали об эволюции фестиваля «Путешествие в Рождество»

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Заммэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что фестиваль «Путешествие в Рождество», который проходит в десятый раз, начинался как небольшая ярмарка и прошёл путь до масштабного события, создающего в столице новогоднюю атмосферу.
В Москве рассказали об эволюции фестиваля «Путешествие в Рождество»
  • РИА Новости

Об этом пишет сайт kp.ru.

«Сегодня «Путешествие в Рождество» — новогодняя традиция столицы и популярнейшее событие «Московских сезонов». А ещё это самый посещаемый зимний фестиваль в России, объединяющий миллионы москвичей и туристов», — сказала Сергунина.

Она отметила, что в рамках «Путешествия в Рождество» прошло несколько десятков тысяч интерактивных программ, а также квесты, мастер-классы, шоу-балеты на льду, спортивные активности, инсталляции, кулинарные фестивали и многое другое.

«Путешествие в Рождество» в 2024 году стартовало 15 декабря и завершится 8 января. Фестиваль проходит на 36 городских площадках.

Ранее сообщалось, что для посетителей фестиваля электронные городские сервисы приготовили подарки.

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