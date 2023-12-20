Суд арестовал жителя Омска, пытавшегося изнасиловать проводницу в поезде
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Информация об этом появилась на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
По данным ведомства, в июле ранее судимый мужчина зашёл в купе поезда, где находилась проводница, и попытался изнасиловать её.
Отмечается, что на крики о помощи в купе пришёл пассажир, который пресёк преступные действия фигуранта.
Ранее в Перми мужчина был задержан за попытку насилия над несовершеннолетней.
Также в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.