RT в Telegram
Подпишись

Суд арестовал жителя Омска, пытавшегося изнасиловать проводницу в поезде

Короткая ссылка
Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 года колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался её изнасиловать.
Суд арестовал жителя Омска, пытавшегося изнасиловать проводницу в поезде
  • Gettyimages.ru

Информация об этом появилась на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, в июле ранее судимый мужчина зашёл в купе поезда, где находилась проводница, и попытался изнасиловать её.

Отмечается, что на крики о помощи в купе пришёл пассажир, который пресёк преступные действия фигуранта.

Ранее в Перми мужчина был задержан за попытку насилия над несовершеннолетней.

Также в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить