Суд арестовал жителя Омска, пытавшегося изнасиловать проводницу в поезде

Обской городской суд Новосибирской области приговорил к 2,5 года колонии строгого режима жителя Омска, который напал на проводницу в поезде и пытался её изнасиловать.

Информация об этом появилась на сайте Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

По данным ведомства, в июле ранее судимый мужчина зашёл в купе поезда, где находилась проводница, и попытался изнасиловать её.

Отмечается, что на крики о помощи в купе пришёл пассажир, который пресёк преступные действия фигуранта.

Ранее в Перми мужчина был задержан за попытку насилия над несовершеннолетней.

Также в Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней.