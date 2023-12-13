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В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней

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В столичном СК заявили о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.
В Москве задержали подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram ведомства.

По данным следствия, уроженец Таджикистан, совершил изнасилование 15-летней девочки в квартире жилого дома на улице Херсонской. Установлено, что подозреваемый был другом семьи потерпевшей.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК России (изнасилование)», — отмечается в заявлении.

Отмечается, что следователи намерены ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

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