В Петербурге задержан экс-глава УМВД по делу о легализации мигрантов

В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, его подозревают в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе незаконно легализовали около 100 тыс. мигрантов.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлена причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа в течение четырёх лет ставила на учёт иностранных граждан по месту пребывания в нежилых помещениях, где они даже не появлялись.

По адресам мест пребывания этих граждан находились подконтрольные группе организации, которые якобы оказывали услуги по временному размещению.

В общей сложности около 100 тыс. мигрантов получили такие документы.

Ранее ГУ МВД по Челябинской области начало проверку по факту задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции.