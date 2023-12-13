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В Петербурге задержан экс-глава УМВД по делу о легализации мигрантов

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В Санкт-Петербурге задержали бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, его подозревают в причастности к преступной схеме, при помощи которой в городе незаконно легализовали около 100 тыс. мигрантов.
В Петербурге задержан экс-глава УМВД по делу о легализации мигрантов
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Установлена причастность к данной противоправной деятельности бывшего начальника регионального управления по вопросам миграции, который месяц назад уволился из органов внутренних дел по собственному желанию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что преступная группа в течение четырёх лет ставила на учёт иностранных граждан по месту пребывания в нежилых помещениях, где они даже не появлялись.

По адресам мест пребывания этих граждан находились подконтрольные группе организации, которые якобы оказывали услуги по временному размещению.

В общей сложности около 100 тыс. мигрантов получили такие документы.

Ранее ГУ МВД по Челябинской области начало проверку по факту задержания служащей, подозреваемой в организации канала незаконной миграции.

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