В Перми мужчина задержан за попытку насилия над несовершеннолетней

В Перми задержали мужчину, который пытался затащить в подвал заброшенного здания 16-летнюю девушку. Возбуждено уголовное дело.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на страницу СУ СКР по Пермскому краю во «ВКонтакте».

Отмечается, что, когда злоумышленник схватил жертву, ей удалось дозвониться до родственницы и включить громкую связь.

«Получив ответ на телефонный вызов, она начала громко кричать, сообщая о происходящем, в связи с чем подозреваемый прекратил свои противоправные действия и с места преступления скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину оперативно задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в СК Москвы заявили о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.