В Перми мужчина задержан за попытку насилия над несовершеннолетней
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на страницу СУ СКР по Пермскому краю во «ВКонтакте».
Отмечается, что, когда злоумышленник схватил жертву, ей удалось дозвониться до родственницы и включить громкую связь.
«Получив ответ на телефонный вызов, она начала громко кричать, сообщая о происходящем, в связи с чем подозреваемый прекратил свои противоправные действия и с места преступления скрылся», — говорится в сообщении ведомства.
Мужчину оперативно задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.
Ранее в СК Москвы заявили о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.