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В Перми мужчина задержан за попытку насилия над несовершеннолетней

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В Перми задержали мужчину, который пытался затащить в подвал заброшенного здания 16-летнюю девушку. Возбуждено уголовное дело.
В Перми мужчина задержан за попытку насилия над несовершеннолетней
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на страницу СУ СКР по Пермскому краю во «ВКонтакте».

Отмечается, что, когда злоумышленник схватил жертву, ей удалось дозвониться до родственницы и включить громкую связь.

«Получив ответ на телефонный вызов, она начала громко кричать, сообщая о происходящем, в связи с чем подозреваемый прекратил свои противоправные действия и с места преступления скрылся», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчину оперативно задержали. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности.

Ранее в СК Москвы заявили о задержании уроженца Таджикистана, подозреваемого в изнасиловании 15-летней девочки.

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