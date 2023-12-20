В Курганской области вынесли приговор по делу об избиении девочки

В Курганской области суд приговорил мужчину к двум годам и трём месяцам лишения свободы в колонии общего режима за избиение своей дочери.

РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу районного суда. По имеющейся информации, подсудимый систематически избивал её. «Используя малозначительный повод, желая добиться послушания ребёнка, мужчина бил 14-летнюю дочь ремнём», — рассказали в ведомстве. Также в пользу потерпевшей будет взыскана компенсация морального вреда в размере 20 тыс. рублей. Ранее Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.