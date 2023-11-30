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В Перми вынесли приговор обвиняемой в гибели ребёнка

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Добрянский районный суд Пермского края вынес приговор обвиняемой, по вине которой в августе 2023 года утонул ребёнок.
В Перми вынесли приговор обвиняемой в гибели ребёнка
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.

По имеющейся информации, женщина позвала с собой на пляж знакомых детей, не предупредив при этом их родителей.

«Оставаясь без контроля со стороны взрослых, дети зашли в реку Кама на небезопасное от берега расстояние, где один из малолетних детей, зайдя на глубину, захлебнулся водой», — рассказали в пресс-службе суда.

Отмечается, что 36-летняя подсудимая полностью признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде ограничения свободы на десять месяцев и штраф 600 тыс. рублей.

Ранее в Свердловской области рассказали об обстоятельствах гибели девочки в реке.

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