В Свердловской области рассказали обстоятельства гибели девочки в реке
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Мать девочки днём привела её в гости к подруге, после чего ушла со старшей дочерью по магазинам, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.
«В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело восьмилетней девочки на Бобровке», — сказал Горелых.
На теле ребёнка телесных повреждений не обнаружено.
Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.
Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело пропавшего ребёнка из реки Бобровки.