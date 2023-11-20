В Свердловской области рассказали обстоятельства гибели девочки в реке

В ГУ МВД по Свердловской области рассказали о предварительной версии гибели восьмилетней девочки, которая утонула в реке Бобровке в Артёмовском 19 ноября.

Мать девочки днём привела её в гости к подруге, после чего ушла со старшей дочерью по магазинам, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

«В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело восьмилетней девочки на Бобровке», — сказал Горелых.

На теле ребёнка телесных повреждений не обнаружено.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело пропавшего ребёнка из реки Бобровки.