RT в Telegram
Подпишись

В Свердловской области рассказали обстоятельства гибели девочки в реке

Короткая ссылка
В ГУ МВД по Свердловской области рассказали о предварительной версии гибели восьмилетней девочки, которая утонула в реке Бобровке в Артёмовском 19 ноября.
В Свердловской области рассказали обстоятельства гибели девочки в реке
  • Gettyimages.ru
  • © Bobtokyoharris

Мать девочки днём привела её в гости к подруге, после чего ушла со старшей дочерью по магазинам, сообщил URA.RU глава пресс-службы ГУ МВД по региону полковник Валерий Горелых.

«В 14:40 мать вернулась за девочкой, однако та к тому времени ушла домой. Затем сыщики уголовного розыска совместно с нарядом ППСП нашли тело восьмилетней девочки на Бобровке», — сказал Горелых.

На теле ребёнка телесных повреждений не обнаружено.

Сотрудники Следственного комитета организовали проверку по данному ЧП.

Ранее сообщалось, что спасатели извлекли тело пропавшего ребёнка из реки Бобровки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить